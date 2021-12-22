Китай запретит иностранцам распространять религиозный контент в интернете

Китай запретит всем иностранным организациям и частным лицам распространять религиозный контент в интернете ради защиты национальной безопасности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Теперь иностранцы могут говорить в интернет-пространстве о религиозных церемониях только по лицензии от регулятора КНР. Разработанные пятью департаментами правила под названием «Меры по управлению службами религиозной информации в Интернете» вступят в силу в марте.

Новые правила гласят, что соискатели лицензии на распространение религиозного контента должны быть юридическими или физическими лицами, базирующимися в Китае и признанными китайскими законами, а их главный представитель должен быть гражданином КНР.

Ранее генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о важности «китаизации» религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете. По словам лидера КНР, религия не должная нарушать общественный порядок и нормы морали или вмешиваться в образовательные, судебные и управленческие вопросы или общественную жизнь.

Официальный Пекин не первый раз предпринимает попытки контролировать религиозную жизнь граждан. Вопрос религии стал конфронтационным для китайских властей и западных государств из-за политики КНР в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, чтобы добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.