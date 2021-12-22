Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай запретит иностранцам распространять религиозный контент в интернете

Китай запретит иностранцам говорить о религиозных церемониях в интернете без лицензии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Китай запретит всем иностранным организациям и частным лицам распространять религиозный контент в интернете ради защиты национальной безопасности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Теперь иностранцы могут говорить в интернет-пространстве о религиозных церемониях только по лицензии от регулятора КНР. Разработанные пятью департаментами правила под названием «Меры по управлению службами религиозной информации в Интернете» вступят в силу в марте.

Новые правила гласят, что соискатели лицензии на распространение религиозного контента должны быть юридическими или физическими лицами, базирующимися в Китае и признанными китайскими законами, а их главный представитель должен быть гражданином КНР.

Материалы по теме:
Будущее рядом Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Будущее рядомИх сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
7 октября
Геноцид против сил зла Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
Геноцид против сил злаКитайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
8 октября

Ранее генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о важности «китаизации» религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете. По словам лидера КНР, религия не должная нарушать общественный порядок и нормы морали или вмешиваться в образовательные, судебные и управленческие вопросы или общественную жизнь.

Официальный Пекин не первый раз предпринимает попытки контролировать религиозную жизнь граждан. Вопрос религии стал конфронтационным для китайских властей и западных государств из-за политики КНР в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Проживающим там мусульманам запретили называть детей традиционными для них именами, заставили есть свинину и пить алкоголь. В сети также появлялась информация о подселении представителей титульной нации в уйгурские семьи и поощрении уйгурских женщин, решившихся на стерилизацию.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute заявил, что китайские власти нарушили каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением.

6 октября бывший детектив полиции КНР, бежавший в Европу, рассказал, как китайские власти пытают заключенных уйгуров-мусульман, чтобы добыть признательные показания. По словам полицейского, задержанных избивают, пытают электричеством и подвергают групповому изнасилованию, чтобы те брали на себя вину за терроризм.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков
Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17
Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза
В России построили первый завод по производству беспилотников
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter