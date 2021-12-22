Черышев сравнил Карпина с Черчесовым

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о том, что легко нашел общий язык с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист также сравнил специалиста с его предшественником Станиславом Черчесовым и порассуждал о различиях тренеров. «Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят», — подчеркнул Черышев.

Полузащитник также пообещал приложить максимум усилий, чтобы Карпин остался доволен его игрой. Черышев отметил, что хочет поучаствовать в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира 2022 года.

Россияне поборются за путевку на мундиаль с командой Польши. В случае победы сборной предстоит сыграть с победителем пары Швеция — Чехия. Карпин сменил Черчесова на посту главного тренера национальной команды в июле этого года.