Раскрыты подробности скандального экзамена студентки-вундеркинда в МГУ

Девятилетней студентке первого курса психфака МГУ имени Ломоносова Алисе Тепляковой поставили «неуд» и удерживали в аудитории. Такие подробности скандального экзамена студентки-вундеркинда раскрыли Тепляковы в ЖЖ-аккаунте семьи.

«Комиссия "поставила" оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой "знания фрагментарные, а не системные". При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», — написано в блоге семьи.

Там также говорится, что девочку якобы удерживали в аудитории незаконно почти два часа и заставляли делать то, на что родители не давали согласия.

«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А Ковалев, зам. декана, просто говорил "Алиса, вас ждут для оглашения оценки", на резонное замечание "я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне" просто разворачивался и уходил», — говорится в ЖЖ (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, в блоге семьи Тепляковых сказано, что заместитель декана якобы трижды игнорировал отца Алисы. Все требования по проведению экзамена для девятилетней студентки находились в Рособрнадзоре, добавили родители.

Видео того, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери, появилось в сети во вторник, 21 декабря. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.