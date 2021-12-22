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Уехавший за границу россиянин сравнил иностранные и русские продукты

Россиянин четверть века прожил в США и Канаде и рассказал о «безвкусной» американской еде

Фото: Jacob Slaton / Reuters

Россиянин, четверть века проживший в США и Канаде, рассказал об особенностях американской еды и сравнил ее с русской. Его воспоминания публикует «Лента.ру».

Владимир Томшин уехал за границу в начале 1990-х, чтобы заниматься музыкой. «На тот момент нашими кумирами были Metallica, Megadeth, Pantera, Slayer. А их родина, как известно, Северная Америка, — объясняет он. — Поэтому у меня возникло стремление поехать туда, чтобы реализовать свои музыкальные способности». Он пожил в Соединенных Штатах, затем перебрался в Канаду, а позднее вернулся в Россию.

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Томшин считает большую часть иностранной еды безвкусной. «Молоко пить невозможно, зелень напоминает обычную траву, мясо хоть и свежее, но неестественно пресное, хлеб похож на вату», — жалуется он. По его словам, продукты приходилось покупать на фермерском рынке и в русских, китайских и арабских магазинах.

В русских магазинах можно купить такие деликатесы, как соленые огурчики или селедку, пельмени и хлеб домашней выпечки, побаловать себя салатом оливье или «под шубой». А еще приобрести красную икру. Рыбу ловят в местных реках, но канадцы не понимают вкус икры. Сетевые маркеты ее не закупают, ведь она не пользуется широким спросом

Владимир Томшинмузыкант

Канадские рестораны также не произвели впечатления на Томшина. По его словам, они предлагают очень скромный выбор блюд. Чаще всего встречаются стейк с овощами и итальянская паста, а супы — это редкость. «Исключения составляют русские рестораны. Там выбор в два раза больше по определению», — утверждает он.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка рассказала, что особенности менталитета жителей этой страны представляет собой полную противоположность российскому.

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Олег Парамонов
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