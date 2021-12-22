Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

У арестованного российского ректора нашли золотой унитаз

У арестованного ректора СГУС Греца нашли шапку Мономаха, нож со свастикой и золотой унитаз

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Во время обысков в доме обвиненного в хищении 1,5 миллиона рублей ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) следователи нашли множество атрибутов богатой жизни. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

По данным издания, у арестованного российского ректора Георгия Греца обнаружили золоченые унитазы и биде, копию шапки Мономаха, множество чучел животных, пневматическое и холодное оружие, в том числе нож со свастикой. В доме Греца был обустроен бассейн, а также бильярдная и сауна.

16 декабря ректор был задержан вместе с директором структурного подразделения. Сутки спустя, 17 декабря, Грец был арестован и отправлен в СИЗО. Следователи полагают, что около 800 тысяч рублей были переведены на счета аффилированной фирмы за якобы выполненные ремонтные работы.

Кроме того, фирма получила 600 тысяч рублей за установку в доме ректора Смоленского госуниверситета дорогой сантехники. В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Названы лучшие российские сериалы года по версии критиков
Пожизненный срок сочли единственным подходящим наказанием в деле MH17
Риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два раза
В России построили первый завод по производству беспилотников
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter