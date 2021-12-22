Названа цена соседства с принцем Гарри и Опрой Уинфри

В американском городе Монтесито в штате Калифорния решили продать дом по соседству со знаменитостями. За роскошный особняк в престижном районе новому владельцу придется отдать 29,5 миллиона долларов (около 2,2 миллиарда рублей), пишет The New York Post.

Называемый «Версальским дворцом в Калифорнии» дом находится неподалеку от владений принца Гарри и его супруги Меган Маркл, телеведущей Опры Уинфри, актрисы Гвинет Пэлтроу и комика Эллен Дедженерес.

Элитное поместье занимает территорию в 80 соток, а площадь самого особняка — более 1,1 тысячи квадратных метров. В доме с пятью спальнями и десятком ванных комнат есть ценные предметы роскоши — французские мраморные столешницы на кухне, золотая сантехника и винтажные люстры. Через ванную и просторную гостиную с камином в светлых тонах можно попасть во двор. В ухоженном саду растет уникальный сорт роз и работает фонтан, которому около тысячи лет.

Внутри дома также есть полностью оборудованный бар, тренажерный зал, сауна и кинозал. Кроме того, на территории поместья можно поиграть в гольф и поплавать в бассейне. Однако главной особенностью роскошного дома риелторы назвали личный подземный погреб, куда поместятся 200 бутылок вина.

В сентябре в Великобритании появилась возможность стать соседом другого члена королевской семьи. В графстве Глостершир впервые за много лет выставили на продажу поместье Elmestree House, граничащее с Highgrove — любимой резиденцией принца Чарльза. За дом в елизаветинском стиле 1844 года постройки и участок в 47 гектаров попросили 10,1 миллиона долларов (около 745,5 миллиона рублей).