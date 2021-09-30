Появилась возможность стать соседом королевской семьи

У жителей Великобритании появилась возможность поселиться по соседству с королевской семьей. В графстве Глостершир впервые с 1949 года выставили на продажу поместье Elmestree House, граничащее с Highgrove — любимой резиденцией принца Чарльза, пишет New York Post.

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За дом в елизаветинском стиле 1844 года постройки и участок в 47 гектаров новым владельцам придется заплатить 10,1 миллиона долларов. По словам главы риелторского агентства Strutt & Parker Мэтью Садлоу, архитектура поместья уникальна — в доме сохранились массивные двойные деревянные двери, широкая лестница со стеклянным куполом, каменный пол, замысловатые оконные рамы и карнизы, а также зал для проведения балов.

В Elmestree House 20 спален — 11 в основном здании, четыре в присоединенном «фермерском доме», три в отдельной пристройке на заднем дворе и две в коттедже на территории участка. Снаружи много зеленых лужаек, небольшое озеро и сохранившиеся элементы «садов отдыха» — так называемых развлекательных площадок XIX века. Садлоу считает, что поместье может привлечь не только британских, но и зарубежных покупателей, которые желают стать владельцами престижной частной резиденции.

Принц Чарльз приобрел соседнюю с Elmestree House резиденцию Highgrove в 1980 году. После свадьбы с принцессой Дианой в 1981 году пара переехала в дом и там вырастила двух сыновей — Уильяма и Гарри. Сейчас принц Чарльз живет в поместье со своей второй супругой — герцогиней Корнуолльской Камиллой.

Второй сын королевы Елизаветы II принц Эндрю решил продать единственную недвижимость из-за долгов. Чтобы избежать судебных тяжб, член королевской семьи избавится от лыжного шале в Швейцарии за девять миллионов долларов.