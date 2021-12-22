Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кардиолог описала тахикардию перед инфарктом

Кардиолог Хорькова: желудочковая тахикардия может сопровождаться головокружением и одышкой

Фото: Unsplash

Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия. Ее описала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, указанный тип тахикардии сопровождается болью в грудной клетке, головокружениями, обмороками, выраженной одышкой и слабостью. «Такой категории [людей с тахикардией] может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора», — сказала врач.

Она объяснила, что желудочковая тахикардия развивается на фоне инфаркта миокарда, клапанного порока сердца и сердечной недостаточности. Тахикардия также может стать отдельным заболеванием, если она происходит внезапно, сопровождается головокружением.

Учащенное сердцебиение может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы и внутренних органов — пульс человека стабилизируется только после их лечения.

Ранее врач Андрей Сыров назвал способ определить инфаркт. По его словам, его признаками могут быть продолжительные боли в сердце. Боли во время физической нагрузки также являются симптомами недомогания, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США ответили на обвинения России в подготовке провокации в Донбассе
Уехавший за границу россиянин сравнил иностранные и русские продукты
Девушка избитого фигуриста-чемпиона рассказала о сроках его восстановления
Кардиолог описала тахикардию перед инфарктом
Найдены самые дешевые квартиры Москвы
Ночные морозы в Москве побили полувековой рекорд
Упорная служебная собака отыскала убийцу вопреки вьюге
Появился способ избежать стекания воды по рукам во время умывания
Женщина выиграла спор с мужем и придумала неожиданное наказание для него
В ДТП с двумя фурами на МКАД погибли два человека
Мясников оценил вероятность роста заражений коронавирусом после Нового года
Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию в палате перед операцией
Морщины на лбу назвали сигналом преждевременной смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter