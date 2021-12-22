Кардиолог описала тахикардию перед инфарктом

Перед инфарктом у человека появляется желудочковая тахикардия. Ее описала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Наталья Хорькова, сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, указанный тип тахикардии сопровождается болью в грудной клетке, головокружениями, обмороками, выраженной одышкой и слабостью. «Такой категории [людей с тахикардией] может потребоваться имплантация в подключичную область устройства с функцией дефибриллятора», — сказала врач.

Она объяснила, что желудочковая тахикардия развивается на фоне инфаркта миокарда, клапанного порока сердца и сердечной недостаточности. Тахикардия также может стать отдельным заболеванием, если она происходит внезапно, сопровождается головокружением.

Учащенное сердцебиение может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы и внутренних органов — пульс человека стабилизируется только после их лечения.

Ранее врач Андрей Сыров назвал способ определить инфаркт. По его словам, его признаками могут быть продолжительные боли в сердце. Боли во время физической нагрузки также являются симптомами недомогания, добавил он.