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Россиянам назвали лучший для вложения денег вид недвижимости

PwC: склады последней мили наиболее привлекательны для инвесторов в недвижимость

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Наиболее привлекательны для инвесторов в российскую недвижимость склады последней мили — небольшие помещения, как правило, расположенные в черте города и закрывающие процесс доставки покупок конечному потребителю. Виды объектов, в которые выгодно вкладываться, назвали эксперты, опрошенные PwC. Результаты исследования публикует «Российская газета».

За склады последней мили проголосовали 59 процентов респондентов. По их словам, сейчас на рынке наблюдается дефицит подобных объектов. Второе место в списке лучших для вложения денег видов недвижимости заняли коворкинги и сервисные офисы, третье досталось дата-центрам. Далее следуют медицинские центры и дома престарелых.

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Маловостребованными у инвесторов оказались помещения стрит-ретейл, склады индивидуального хранения, студенческие общежития и коливинги.

Ранее эксперты заявили, что покупка жилья в России для инвесторов выглядит все менее интересной из-за роста ипотечных ставок и цен на квартиры. Но можно выгодно вложиться в объекты за границей — стоимость жилья там порой ниже, чем в крупных российских городах.

Нина Ташевская
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