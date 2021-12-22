Латвия выразила готовность помочь Украине с оружием

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил готовность помочь Украине с оружием в случае вооруженного конфликта с Россией, передает Delfi.

Пабрикс заявил, что Рига может поставлять товары как военного, так и невоенного характера. «Оружие очень разное и, если будет необходимо, мы сможем его доставить», — заверил министр.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. МИД Украины назвал это заявление «очередным примером массированной российской дезинформации».

В последние недели на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль утверждает, что не имеет агрессивных намерений.