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В российском регионе четыре человека умерли после отравления метанолом

В Ленинградской области мужчина и три женщины умерли из-за отравления метанолом

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

В Лодейнопольском районе Ленинградской области после отравления метанолом умерли четыре человека. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, погибли 25-летний мужчина и три женщины в возрасте 40-43 лет. Во вторник, 21 декабря, полиция задержала 45-летнего россиянина по подозрению в сбыте суррогатного алкоголя в регионе.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Казани трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя. Компания из четырех человек пили поддельный виски, из-за плохого самочувствия трое из них скончались до приезда врачей. Пострадавшую женщину доставили в больницу, она находится в состоянии средней тяжести.

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Анастасия Шейкина
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