В Ленобласти четыре человека скончались после отравления метанолом

Четыре человека скончались после отравления метанолом в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Лодейнопольском районе. По данным источника агентства, погибшие — 25-летний мужчина и три женщины в возрасте от 40 до 43 лет. По данным издания 78.ru, погибшими оказались 25-летний молодой человек, 40-летний мужчина и две женщины 40-ка и 43-х лет.

Отмечается, что на данный момент задержан 45-летний безработный мужчина, который нелегально продавал спирт. Обстоятельства произошедшего выясняются.