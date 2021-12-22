Максакова обратилась к Путину

Российская оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Мария Максакова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

Так, артистка прокомментировала решение суда первой инстанции, согласно которому должна отдать квартиру на Пресненской набережной в Москве своим старшим детям — 14-летней Людмиле и 17-летнему Илье.

Знаменитость также объяснила, что не смогла явиться на заседание суда, поскольку живет на Украине и боится приезжать в Москву из-за опасений за свою жизнь. Причиной страха она назвала сложные взаимоотношения с отцом Ильи и Людмилы Владимиром Тюриным. Максакова решила обратиться к главе государства с просьбой защитить ее от бывшего супруга.

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — призналась 44-летняя артистка.

Ранее стало известно, что дети отсудили у Марии Максаковой элитную недвижимость в Москве. Пресненский суд принял решение о передаче 260-метровой квартиры в Москве, расположенной на Пресненской набережной, старшим детям звезды.