ПСЖ продал рекордное количество футболок с фамилией Месси

Переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» ознаменовался бумом продаж футболок с фамилией аргентинца. Об этом сообщает Goal.

Как отмечает один из директоров клуба Мар Армстронг, трансфер 34-летнего форварда привел к рекордным продажам футболок с фамилией Месси. В общей сложности, было реализовано около миллиона трикотажных изделий. Армстронг подчеркнул, что это количество могло быть и больше, если бы не последствия пандемии.

Также трансфер Месси позволил парижанам привлечь новых партнеров и спонсоров. Как отмечает Армстронг, предложения о сотрудничестве начали поступать сразу после подтверждения новостей о переходе Месси из «Барселоны» в ПСЖ. Были заключены контракты с такими брендами, как Autohero, Crypto.com, Smart Good Things.

10 августа 2021 года ПСЖ объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение со спортсменом рассчитано до 2023 года. Сообщалось, что ПСЖ готов обеспечить Месси зарплату около 35 миллионов евро за сезон.