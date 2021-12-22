Африканский министр попал в авиакатастрофу и 12 часов вплавь добирался до суши

Министр полиции Мадагаскара Серж Гелле смог выжить после того, как попал в авиакатастрофу в ходе спасательной операции на северо-востоке страны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Серж Гелле рассказал, что он вплавь добирался до суши 12 часов. «Мне рано умирать», — сказал министр на пути в больницу. Вместе с ним был его помощник из службы безопасности. Оба пилота упавшего вертолета до сих пор считаются пропавшими без вести.

Африканский министр на вертолете собирался посетить место кораблекрушения, которое произошло в понедельник, 20 декабря. У мадагаскарского побережья на северо-востоке страны погибли 64 человека, в настоящее время ведутся поиски 24 пропавших без вести пассажиров, сообщило Агентство морского и речного транспорта в среду.

2 декабря японский телеканал NHK сообщал, что вышедший из Находки сухогруз с углем затонул в Японском море. 17 из 18 членов экипажа удалось спасти, один человек, вероятно, выпал за борт и числится пропавшим без вести. Все члены команды — граждане Вьетнама.