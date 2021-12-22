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Десятки человек пропали без вести после схода оползня в Мьянме

The Guardian: один человек погиб и около ста пропали без вести из-за оползня в Мьянме

Фото: Ann Wang / Reuters

Как минимум один человек погиб и десятки пропали без вести после схода оползня в карьере по добыче нефрита на севере Мьянмы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, оползень сошел в районе населенного пункта Пхакан в штате Качин. В результате местоположение около ста человек на данный момент остается неизвестным. Сотрудники экстренных служб рассказали, что доставили в больницы 25 пострадавших.

Отмечается, что часть людей из-за природного явления была смыта в озеро. Местные источники The Guardian предполагают, что число жертв продолжит расти. На месте происшествия проводят спасательную операцию. Оползни на нефритовых рудниках — частое явление в Мьянме.

В июле сообщалось, что сильнейшие ливни вызвали сход оползня на западе штата Махараштра в Индии, в результате которого погибли 36 человек. В некоторых районах реки вышли из берегов, уровень воды поднялся на 3,5 метра.

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Екатерина Андреева
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