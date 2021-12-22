Вирусолог рассказал об отличии омикрон-штамма от других разновидностей COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров рассказал об отличии омикрон-штамма от других разновидностей COVID-19. По его словам, генетически он не отличается от прошлых разновидностей, передает радио «Комсомольская правда».

«С точки зрения практических последствий появление омикрона — это хорошо. При инфицировании болезнь будет развиваться медленнее, и у зараженного организма будет время на формирование иммунного ответа», — пояснил специалист.

Он отметил, что новый штамм может стать естественной иммунизацией организма. Летаров добавил, что с точки зрения генетики у омикрона гораздо меньше пяти процентов нуклеотидных замен, которыми описываются другие группы вирусов. Поэтому на фото он будет идентичен предыдущим вариантам.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, потому омикрон-штамм может оказаться последним его вариантом. Он объяснил, что вирус уже достаточно приспособился к человеку, и, вероятно, остановится на текущем уровне.

