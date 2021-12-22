Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог рассказал об отличии омикрон-штамма от других разновидностей COVID-19

Вирусолог Летаров: отличия омикрона от прошлых штаммов минимальны с точки зрения генетики

Фото: Pixabay

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров рассказал об отличии омикрон-штамма от других разновидностей COVID-19. По его словам, генетически он не отличается от прошлых разновидностей, передает радио «Комсомольская правда».

«С точки зрения практических последствий появление омикрона — это хорошо. При инфицировании болезнь будет развиваться медленнее, и у зараженного организма будет время на формирование иммунного ответа», — пояснил специалист.

Материалы по теме:
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября
Жизнь после COVID-19. Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
Жизнь после COVID-19.Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
2 декабря

Он отметил, что новый штамм может стать естественной иммунизацией организма. Летаров добавил, что с точки зрения генетики у омикрона гораздо меньше пяти процентов нуклеотидных замен, которыми описываются другие группы вирусов. Поэтому на фото он будет идентичен предыдущим вариантам.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, потому омикрон-штамм может оказаться последним его вариантом. Он объяснил, что вирус уже достаточно приспособился к человеку, и, вероятно, остановится на текущем уровне.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Отец студентки-вундеркинда МГУ обратился в полицию
Врач перечислил обязательные правила выбора одежды в мороз
Учительница изнасиловала 16-летнего подростка и отправилась под суд
Аналитик спрогнозировал ослабление рубля
Власти стран Балтии обвинили в предательстве своих жителей за «30 сребреников»
Вирусолог рассказал об отличии омикрон-штамма от других разновидностей COVID-19
Опровергнута возможность создания межзвездного двигателя Бюссара
Название подмосковного кафе развеселило пользователей сети
Австралийские дети купили дом на карманные деньги
Посол Украины пожаловался на безразличие Германии к интересам Киева
Назван способ определить водителя «без тормозов»
Названы провоцирующие депрессию продукты
У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter