Российские рыбаки нашли сумки с останками времен Великой Отечественной войны

Калининградские рыбаки нашли человеческие останки времен Великой Отечественной войны в двух спортивных сумках. Об этом в среду, 22 декабря, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что двое россиян обнаружили их на берегу реки Преголя. Один из черепов был окрашен в серебристый цвет, другой — завернут в газету 2014 года с надписью: «Колобки». Еще четыре челюсти кто-то обмотал скотчем.

Мужчины передали находку сотрудникам правоохранительных органов, региональное управление Следственного комитета (СК) начало проверку.

В конце октября в подвале больницы №15 Нижней Тавды в Тюменской области рабочие нашли мумифицированные человеческие останки.