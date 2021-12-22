Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские рыбаки нашли сумки с останками времен Великой Отечественной войны

Рыбаки нашли под Калининградом человеческие останки времен войны в двух спортивных сумках

Фото: Telegram-канал Mash

Калининградские рыбаки нашли человеческие останки времен Великой Отечественной войны в двух спортивных сумках. Об этом в среду, 22 декабря, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что двое россиян обнаружили их на берегу реки Преголя. Один из черепов был окрашен в серебристый цвет, другой — завернут в газету 2014 года с надписью: «Колобки». Еще четыре челюсти кто-то обмотал скотчем.

Мужчины передали находку сотрудникам правоохранительных органов, региональное управление Следственного комитета (СК) начало проверку.

В конце октября в подвале больницы №15 Нижней Тавды в Тюменской области рабочие нашли мумифицированные человеческие останки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию
Мать девятилетней студентки МГУ рассказала об угрозах психологическим тестом
Патриарх Кирилл рассказал о снижении числа прихожан в Москве
Экс-министр труда назвал две причины низких пенсий в России
Жертвы отрицательных цен на нефть проиграли суд
«Челси» усилился футболисткой сборной России
Ректора Шанинки Зуева отпустят из СИЗО
Названо условие повышения доступности жилья в Москве
Назван самый разбогатевший в 2021 году россиянин
Полиция задержала возившего по Москве мертвого брата россиянина
Сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип
Жалобу «Нафтогаза» на «Газпром» объяснили «ударными дозами горилки»
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter