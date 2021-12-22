В Кремле ответили на вопрос о новом главе МЧС
Песков: мы не планируем заранее анонсировать назначение нового главы МЧС
В Кремле не планируют заранее анонсировать назначение нового главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он подчеркнул, что имя нового главы ведомства станет известно только после подписания президентом приказа о назначении.
«Заранее мы никогда не анонсируем кадровые вопросы», — добавил Песков.
Ранее в Кремле заявляли, что на должность главы МЧС пока нет определенного кандидата. С сентября ведомством руководит генерал-полковник Александр Чуприян.
Чуприян был назначен на эту должность после трагической кончины предыдущего главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб на учениях МЧС под Норильском.