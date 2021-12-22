Познер оценил предложение запретить упоминать национальность преступников

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер оценил предложение парламента Чеченской Республики запретить упоминать национальность преступников в средствах массовой информации. Соответствующий комментарий появился в его блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен».

Журналист рассказал, что некоторое время в паспортах граждан СССР существовал так называемый пятый пункт, где указывалась национальность. «Причем национальность имелась в виду — еврей, для этого и был пятый пункт», — уточнил он. По словам Познера, такая мера ставила евреев в положение граждан второго сорта: их не брали в некоторые вузы и на определенные работы.

Телеведущий отметил, что приветствовал решение властей отменить пятый пункт, так как, по его мнению, никого не должна касаться национальность человека. «Кому какое дело, какой я национальности? Я понимаю, может быть перепись населения, чтобы знать, сколько у вас тех, этих и так далее. Но, вообще-то говоря, это никого не касается», — написал он.

Познер добавил, что выступает против упоминания национальности преступников, потому что это вызывает национальную рознь. При этом журналист подчеркнул, что ему не нравится и сам факт запрета. «Я считаю, что надо было бы объяснять, призывать, что этого делать не надо, потому что это приводит к национализму. Ничего хорошего в этом нет», — заключил журналист.

22 ноября сообщалось, что парламент Чеченской Республики внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий упоминание национальности преступников. Как объяснили авторы инициативы, в СМИ и социальных сетях часто появляются провокационные материалы, которые могут сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.