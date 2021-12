Выбраны лучшие игры для PlayStation

Ratchet & Clank: Rift Apart была выбрана лучшей игрой года для PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

По версии представителей компании и активных геймеров, Ratchet & Clank: Rift Apart оказалась лучшей игрой года для приставки нового поколения. «Приключение по измерениям и планетам, наполненное захватывающими и все более творческими боевыми задачами и мини-играми», — описали лауреата авторы. Лучшей игрой для PlayStation 4 оказалась Resident Evil Village, PlayStation VR — Hitman 3.

Также в рамках виртуальной церемонии награждения представители Sony подвели итоги голосования в остальных номинациях. Кроме титула лучшей игры для PS5 Ratchet & Clank: Rift Apart победила в категориях «Лучшее художественное направление», «Лучшее использование DualSense» и «Лучшая демонстрация графических возможностей». Лучшим спортивным симулятором была названа FIFA 2022, игрой с мультиплеером — It Takes Two, переизданием — Ghost of Tsushima: Director's Cut, независимой игрой года — Kena: Bridge of Spirits.

Sony объявила, что геймеры выбрали лучшим персонажем в играх для PS Леди Димитреску из Resident Evil Village. Студией года по версии сообщества оказалась Insomniac Games, которая выпустила Ratchet & Clank: Rift Apart и Spider-Man: Miles Morales. В заключении самой ожидаемой игрой 2022 года назвали Marvel’s Spider-Man 2.

Ранее агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic перечислил худшие игры года. Лидером в анти-рейтинге оказался футбольный симулятор eFootball 2022, оцененный на сайте сервиса в 25 баллов.