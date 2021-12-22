Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе ребенок скатился на «ватрушке» с горы и попал под самосвал

В Мурманской области мальчик на «ватрушке» получил переломы, попав под колеса самосвала

В городе Гаджиево Мурманской области мальчик скатился на «ватрушке» с горы и попал под колеса самосвала. Инцидент, во время которого ребенок получил травмы, попал на видео, его опубликовали в группе «Мурманск» во «ВКонтакте».

На записи виден момент, когда российский ребенок скатывается со снежной горы на проезжую часть, по которой двигается грузовик. Ребенок угодил под колеса, и автомобиль переехал его.

Пострадавшего мальчика с переломами госпитализировали в больницу. По словам местных жителей, проезд на эту территорию автомобилям запрещен, однако некоторые водители нарушают правило.

Ранее сообщалось, что пятилетняя жительница подмосковного Королева попала под электричку, катаясь на тюбинге. Ребенок катался на «ватрушке» с горки в опасном месте. Тюбинг наехал на бугор и изменил направление. Девочка поехала в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. «Ватрушка» врезалась в колесо поезда.

Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной отправке Грызлова послом в Белоруссию
Мать девятилетней студентки МГУ рассказала об угрозах психологическим тестом
Патриарх Кирилл рассказал о снижении числа прихожан в Москве
Экс-министр труда назвал две причины низких пенсий в России
Жертвы отрицательных цен на нефть проиграли суд
«Челси» усилился футболисткой сборной России
Ректора Шанинки Зуева отпустят из СИЗО
Названо условие повышения доступности жилья в Москве
Назван самый разбогатевший в 2021 году россиянин
Полиция задержала возившего по Москве мертвого брата россиянина
Сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип
Жалобу «Нафтогаза» на «Газпром» объяснили «ударными дозами горилки»
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter