В российском городе ребенок скатился на «ватрушке» с горы и попал под самосвал

В городе Гаджиево Мурманской области мальчик скатился на «ватрушке» с горы и попал под колеса самосвала. Инцидент, во время которого ребенок получил травмы, попал на видео, его опубликовали в группе «Мурманск» во «ВКонтакте».

На записи виден момент, когда российский ребенок скатывается со снежной горы на проезжую часть, по которой двигается грузовик. Ребенок угодил под колеса, и автомобиль переехал его.

Пострадавшего мальчика с переломами госпитализировали в больницу. По словам местных жителей, проезд на эту территорию автомобилям запрещен, однако некоторые водители нарушают правило.

Ранее сообщалось, что пятилетняя жительница подмосковного Королева попала под электричку, катаясь на тюбинге. Ребенок катался на «ватрушке» с горки в опасном месте. Тюбинг наехал на бугор и изменил направление. Девочка поехала в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. «Ватрушка» врезалась в колесо поезда.