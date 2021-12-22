Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В МГУ оценили вероятность отчисления Алисы Тепляковой после скандала на экзамене

Психфак МГУ: отчислять Теплякову после скандала на экзамене не будут, она может пересдать

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова действительно получила неудовлетворительную оценку на экзамене, после которого ее отец Евгений устроил скандал в вузе, но она может пересдать его и продолжить учиться дальше. Так вероятность отчисления девочки-вундеркинда в разговоре с «Лентой.ру» оценила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

Как и все студенты, Теплякова имеет право еще на две пересдачи. Она получила неудовлетворительную оценку, но это не значит, что ее отчисляют. Она продолжает сдавать сессию, а в феврале у нее, как и у всех студентов, начинается период пересдач. И у нее будет еще две попытки сдать этот экзамен

Александра Долгихпресс-секретарь психфака МГУ

Также она уточнила, что это был не первый экзамен для Алисы. Первый экзамен она сдала «настолько, насколько смогла». Больше всего факультет беспокоит не успеваемость девочки, а ее психологическое благополучие. Долгих отметила, что во время потасовки отца Алисы с охраной она находилась рядом с разъяренным мужчиной, и ее «чудом не задели».

Материалы по теме:
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
00:00
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

Ранее отец студентки-вундеркинда Евгений Тепляков заявил, что собирается подать в суд на психфак МГУ. Он уверен, что на экзамене, с которым не справилась его дочь, были нарушены правила. В МГУ ответили отцу девочки, что процедура экзамена нарушена не была, и это зафиксировано на видео.

21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии после экзамена дочери. Он попытался прорваться на факультет и поговорить об оценке Алисы, но его не пускали. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, из-за этого мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ольга Галковская
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Популярный комик оценил шансы начать карьеру в США
Релиз Samsung Galaxy S22 сорвали
Тарасову выписали из больницы
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник
В МГУ оценили вероятность отчисления Алисы Тепляковой после скандала на экзамене
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter