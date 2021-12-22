В МГУ оценили вероятность отчисления Алисы Тепляковой после скандала на экзамене

Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова действительно получила неудовлетворительную оценку на экзамене, после которого ее отец Евгений устроил скандал в вузе, но она может пересдать его и продолжить учиться дальше. Так вероятность отчисления девочки-вундеркинда в разговоре с «Лентой.ру» оценила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

Как и все студенты, Теплякова имеет право еще на две пересдачи. Она получила неудовлетворительную оценку, но это не значит, что ее отчисляют. Она продолжает сдавать сессию, а в феврале у нее, как и у всех студентов, начинается период пересдач. И у нее будет еще две попытки сдать этот экзамен Александра Долгих пресс-секретарь психфака МГУ

Также она уточнила, что это был не первый экзамен для Алисы. Первый экзамен она сдала «настолько, насколько смогла». Больше всего факультет беспокоит не успеваемость девочки, а ее психологическое благополучие. Долгих отметила, что во время потасовки отца Алисы с охраной она находилась рядом с разъяренным мужчиной, и ее «чудом не задели».

Ранее отец студентки-вундеркинда Евгений Тепляков заявил, что собирается подать в суд на психфак МГУ. Он уверен, что на экзамене, с которым не справилась его дочь, были нарушены правила. В МГУ ответили отцу девочки, что процедура экзамена нарушена не была, и это зафиксировано на видео.

21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии после экзамена дочери. Он попытался прорваться на факультет и поговорить об оценке Алисы, но его не пускали. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, из-за этого мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников.