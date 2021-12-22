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Глава МИД Украины раскрыл два сценария развития ситуации на границе с Россией

Кулеба заявил о дипломатическом и военном сценариях развития ситуации на границе с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл два сценария развития ситуации на границе с Россией — дипломатический и военный. Об этом он рассказал украинскому изданию «НВ».

По его словам, первый сценарий заключается в игре на максимальное повышение ставок, демонстрации силы. Кулеба отметил, что проекты договоров о неприятии Киева в НАТО, которые в МИД России назвали новым словом в дипломатии, — это поднятие ставок чтобы зайти в переговоры с более выгодной позиции и получить что-то. «А второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины сейчас демонстрирует непредсказуемые действия. Представитель Кремля констатировал проблемы в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, двусторонние контакты были прерваны украинской стороной и теперь заморожены. «Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — добавил Песков.

Марина Совина
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