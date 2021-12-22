Кремль заявил о непредсказуемых действиях Украины

Руководство Украины сейчас демонстрирует непредсказуемые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24». Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля констатировал проблемы в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, двусторонние контакты были прерваны украинской стороной и теперь заморожены. «Здесь есть о чем поговорить, но не знаем, насколько к этому готово киевское руководство, которое, скорее, сейчас демонстрирует непредсказуемые действия», — добавил Песков.

20 декабря он сообщил, что Москва не получила никаких конкретных предложений от Киева о встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее в декабре стало известно, что Зеленский захотел обсудить с Путиным вопрос «Северного потока-2», выразив надежду, что они поговорят и об исполнении Минских соглашений. При этом президент Украины выразил сомнение, что Путин его услышит.