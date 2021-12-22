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В Совфеде поддержали законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах

Сенатор Клишас заявил, что комитет Совфеда одобрил законопроект о ковид-сертификатах

Фото: Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах ковид-сертификатов. Об этом заявил глава комитета Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Он отметил, что жизнь и здоровье россиян являются высшим благом, чему соответствует данный законопроект. По словам членов Совфеда, задачи этого документа полностью согласуются с конституционно защищаемыми целями и ценностями.

Ранее президент России Владимир Путин попросил доработать закон о ковид-сертификатах в общественных местах. По его утверждению, документ должен быть четким, ясным и понятным. Кроме того, нужно учесть все вопросы, волнующие граждан.

16 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За соответствующий документ проголосовали 329 парламентариев; против — 87; 1 человек воздержался.

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Юлия Ямпольская
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