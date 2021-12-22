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Российский таксист вытащил провалившегося в сугроб мальчика и попал на видео

В Ханты-Мансийске таксист вытащил провалившегося в сугроб по шею мальчика

В Ханты-Мансийске таксист вытащил провалившегося в сугроб мальчика. Видео с места спасения опубликовал 47channel.

На кадрах видно, как россиянин подбирается к ребенку, который увяз в сугробе по шею. Заметно, что мальчик не может выбраться самостоятельно.

Выяснить, как ребенок угодил в сугроб, не удалось. Представители местной администрации заверили, что все тротуары своевременно очищаются от снега. Они предполагают, что мальчик застрял специально.

Ранее камчатский школьник выкопал тоннель у сопки и оказался погребенным в снегу. Снег обрушился на мальчика, когда он копал глубокий тоннель в сугробе, и школьник оказался в ловушке. Спасатели разгребли снежный завал и вытащили ребенка, а после передали его врачам.

Анна Щербакова
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