В МГУ заявили об угрозе психологическому здоровью девятилетней студентки

В Московском государственном университете (МГУ) имени М.В. Ломоносова выразили беспокойство по поводу складывающейся вокруг девятилетней студентки Алисы Тепляковой ситуации. Об этом в среду, 22 декабря, заявили в пресс-службе факультете психологии вуза, пишет ТАСС.

По словам представителей пресс-службы, из-за не всегда адекватного поведения и необоснованных, не соответствующих действительности, заявлений ее родителей создается потенциальная угроза «психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки».

«Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что, естественно, не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки», — сообщили в МГУ.

21 декабря стало известно, что отец девятилетней студентки Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. После потасовки мужчина обратился в полицию с заявлением о «незаконном удержании, лишении свободы несовершеннолетнего на протяжении полутора часов».