Отец студентки-вундеркинда МГУ обратился в полицию

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой Евгений после драки с преподавателем написал заявление в полицию, пишет РИА Новости.

Нападение

Мужчина обратился в полицию после потасовки в здании факультета психологии во вторник, 21 декабря. По некоторым данным, инцидент произошел из-за плохой оценки студентки-вундеркинда, отец собирался «разобраться с обидчиками».

8 лет В этом возрасте Алиса Теплякова поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова

Девочка сдавала индивидуальный экзамен по предмету «Введение в психологию». На один из вопросов она ответила неправильно, из-за чего сильно расстроилась и вышла в коридор.

Как уточнили в пресс-службе учебного заведения, ее отец пришел в ярость и устроил скандал. Тепляков напал на заведующего кафедрой. В момент драки дочь стояла рядом.

Конфликт отца с сотрудниками университета попал на видео. На кадрах видно, как охранники держат нарушителя, который пытается прорваться в аудиторию с громкими криками, что семья отказывается от экзаменов.

Мать рассказала подробности

Мать девочки, имя которой не называется, в комментарии изданию «Московский комсомолец» объяснила, что дочь пошла на экзамен без родителей. Преподаватель попросил студентку вытянуть билет и уточнил, что она обязана писать первый ответ письменно. Вундеркинд попыталась отказаться, но экзаменатор отметил, что тогда он не разрешит ей ответить на второй вопрос.

Через 25 минут у нее забрали листок, она более-менее успела написать. Потом она стала отвечать на второй вопрос Мать Алисы Тепляковой

Дочери для подготовки к первому заданию дали всего 25 минут, а потом листок отобрали, отметила женщина. Отец начал волноваться за ребенка через полтора часа. Мужчина попросился в аудиторию, но его не впустили, а девочку привели спустя еще час.

Папа говорит: "Пустите меня к ребенку!", но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели Мать Алисы Тепляковой

Заявление в полицию

Чуть позже Евгений Тепляков указал, что написал заявление в правоохранительные органы за «незаконное удержание, лишение свободы несовершеннолетнего на протяжении полутора часов». Он прокомментировал инцидент со словами «О чем вы вообще?» и добавил, что во время экзамена ждал дочь внизу, а потом позвонил силовикам.

Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Евгений Тепляков отец студентки МГУ Алисы Тепляковой

Мужчина считает, что преподаватели нарушили процедуру сдачи экзамена: он проводился без уведомления родителей, а критерии выставления оценок никто не озвучивал. Тепляков напомнил, что дочь хотела сдать его устно, но ей отказали. «Ей дают 20 минут на подготовку письменного ответа. Экзамены в МГУ по этому предмету сдаются исключительно устно», — подчеркнул он.

Позиция МГУ

В самом учебном заведении рассказали, что преподаватели факультета психологии были вынуждены спрятаться в аудитории и закрыться в момент нападения разъяренного отца на охрану.

В какой-то момент, когда Алиса спускалась в сопровождении тьютора в сторону туалета, папа решил прорваться на факультет с криками, что мы все плохие, и он хочет поговорить с преподавателями Александра Долгих секретарь психфака МГУ

Секретарь психфака Александра Долгих добавила, что сотрудников вывели через черный ход. По ее словам, экзамен у девочки принимали профессора и кандидаты наук. Родителям были направлены все правила проведения процедуры, с которыми те согласились.

Алиса Теплякова не училась в школе. Несмотря на это, в возрасте восьми лет она сдала ЕГЭ, после чего поступила в МГУ имени Ломоносова. Студенты ранее рассказывали, что у ребенка слабая социализация, и она играет между парами. На очные занятия девятилетняя студентка ходила в сопровождении отца по его просьбе.

В пресс-службе факультета пообещали обеспечить Алисе Тепляковой комфортное пребывание, чтобы учебный процесс проходил наиболее эффективно.

Проблемы в учебе

Однокурсницы Тепляковой сообщили, что девочка пропускает занятия и у нее скопились долги. По их словам, вундеркинд не появляется на онлайн-лекциях, почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации и не получала за них баллы. Они предположили, что она из-за этого может иметь большие проблемы во время сессии.

Внутрисеместровые работы по некоторым предметам, которые дают зачет, Алиса не писала однокурсница Алисы Тепляковой студентка МГУ

Еще одна студентка МГУ отметила, что на очных парах Теплякову не было видно с начала сентября. Девушка, которая учится с ней на одном направлении — психологии служебной деятельности, указала, что однокурсница ходит только на математику, но не часто.