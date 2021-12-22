Тутберидзе отказалась считать Плющенко конкурентом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отказалась считать конкурентом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

«А он есть?» — ответила Тутберидзе на вопрос о Плющенко-тренере, который переманивает спортсменов из ее группы.

Она подчеркнула, что не понимает, при чем здесь тренеры. «Смотрите, если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде. Если они плохи, то они никому не нужны», — заявила Тутберидзе.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в 2020 году в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие.

