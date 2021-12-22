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В Кремле назвали турбулентной ситуацию в мировой политике

Песков: столь турбулентной ситуации в мировой политике не было несколько десятилетий
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Столь турбулентной ситуации в мировой политике не было уже много десятилетий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«Вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий», — заявил представитель Кремля, предположив, что президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря ответит и на ряд вопросов по международной тематике.

Песков отметил, что предстоящее мероприятие важно для главы государства с точки зрения подведения итогов уходящего года.

Ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина пройдет 23 декабря. Дмитрий Песков ранее заявил, что что лимит журналистов на мероприятии составит 500 человек. Список тех, кто будет допущен к конференции составит Кремль.

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Никита Абрамов
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