В Кремле назвали турбулентной ситуацию в мировой политике

Столь турбулентной ситуации в мировой политике не было уже много десятилетий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ.

«Вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий», — заявил представитель Кремля, предположив, что президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря ответит и на ряд вопросов по международной тематике.

Песков отметил, что предстоящее мероприятие важно для главы государства с точки зрения подведения итогов уходящего года.

Ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина пройдет 23 декабря. Дмитрий Песков ранее заявил, что что лимит журналистов на мероприятии составит 500 человек. Список тех, кто будет допущен к конференции составит Кремль.