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РПЛ перенесла тур ради стыковых матчей сборной России в отборе на ЧМ

22-й тур РПЛ перенесли из-за участия сборной России в стыковых матчах чемпионата мира

Фото: Денис Тюрин / Reuters

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) согласились на перенос матчей 22-го тура чемпионата страны на 3-5 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

РПЛ перенесла тур из-за участия сборной России в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Таким образом, лига пошла навстречу команде Валерия Карпина. Решение было принято большинством голосов.

Сборной России предстоит участвовать в стыковых матчах ЧМ-2022 в конце марта. В полуфинале соперниками команды Карпина станут поляки. В случае успеха сборная России поспорит за выход в финальную часть ЧМ в противостоянии с победителем пары Швеция — Чехия.

Сборная России не сумела завершить отборочный турнир ЧМ-2022 на первом месте в группе, уступив лидерство Хорватии в заключительном матче. Теперь команде Карпина необходимо преодолеть стадию плей-офф для участия в мундиале, который пройдет в Катаре.

Николай Костюков
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