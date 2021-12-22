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Жители российского города заметили в ночном небе уникальное явление

Жители Воронежа засняли в ночном небе уникальные световые столбы

Фото: Юлия Жарова / страница «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте»

Жители Воронежа заметили ночью 22 декабря в небе уникальное атмосферное явление — световые столбы. Кадры россияне опубликовали в группе «Мои и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

Фото: страница «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте»

Они появляются чаще всего из-за резкого похолодания при высокой влажности воздуха: вода в атмосфере кристаллизуется, кристаллы льда начинают работать как линзы и свет от ярких источников отражается в виде направленного вверх яркого светового столба.

По данным Gismeteo, еще в понедельник, 20 декабря, температура в российском городе составляла от 0 до минус 6 градусов, а уже в среду, 22 декабря, столбики термометра опустились до минус 19 градусов.

Ранее в декабре световые столбы были замечены в Уральских горах на западе Свердловской области, когда температура воздуха резко понизилась с минус 4 до минус 20 градусов.

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Евгения Куликова
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