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Путин предрек неизбежное первенство Китая в мире

Президент России Путин: Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем показателям

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Западным странам не сдержать развитие Китая, им необходимо это осознать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем экономика США. «Пройдет еще 35-й год, 50-й, и Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — предрек он.

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