Путин предрек неизбежное первенство Китая в мире

Западным странам не сдержать развитие Китая, им необходимо это осознать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем экономика США. «Пройдет еще 35-й год, 50-й, и Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — предрек он.