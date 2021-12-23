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Путин пообещал решить проблему с работой мобильных операторов в Крыму

Президент Путин заявил, что решит проблему с работой сотовых операторов в Крыму

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с работой крупнейших операторов мобильной связи на территории Крымского полуострова. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube вел ТАСС.

По словам Путина, в данный момент работа федеральных сотовых операторов в Крыму невозможна из-за давлении западных стран. «Я уже говорил о той странной ситуации, которая складывается: если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым — жертвы агрессии, за что их наказывать? А если они вернулись в Россию по собственной воле, то это проявление демократии», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, Запад занят решением собственных геополитических вопросов, игнорируя интересы жителей Крыма. При этом Путин не раскрыл подробностей о том, как будут решать проблему с сотовой связью в регионе.

В рамках пресс-конференции российский лидер также объяснил присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, Россия не могла отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под защиту, и оказалась в ситуации, когда не могла поступить иначе.

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Варвара Кошечкина
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