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Психолог назвала подходящий для знакомства с Дедом Морозом возраст ребенка

Детский психолог Наумова: ребенок будет готов к встрече с Дедом Морозом в четыре года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Детский и семейный психолог Наталья Наумова назвала самый подходящий возраст для знакомства ребенка с Дедом Морозом, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Наумовой, ребенок будет готов к встрече в четыре года при условии, что малышу предварительно расскажут, кто такие Дед Мороз и Снегурочка. «Покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением», — отметила психолог.

«В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события», — заявила специалист. Она добавила, что неожиданный визит «бородатого мужчины в ярком костюме» может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Деды Морозы, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники. «Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя», — сказал депутат.

Марина Совина
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