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Праздничная прическа из 1990-х вновь вернулась в моду

Лак для волос с блестками из 1990-х вновь стал трендом в 2021 году

Фото: @Salmannsa

Праздничная сверкающая прическа, которая пользовалась популярностью в 1990-х, вновь стала трендом в 2021 году. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Журналисты обратили внимание на ролик блогерши с никнеймом @itzsrey в TikTok, в котором она продемонстрировала, как наносит на уложенные волнами пряди лак для волос с блестками. Публикация девушки стала вирусной и набрала более девяти миллионов просмотров, восхитив пользователей сети.

Парикмахер и основатель бренда косметики Shewolf Марьяно Руиз (Mariano Ruiz) в беседе с изданием объяснил возвращение в моду блестящих волос. По его словам, подобная прическа идеально подойдет для вечеринок и празднования Рождества или Нового года. «Блеск вдохновляет людей на мечтания и улучшает настроение», — заявил он.

Специалист порекомендовал читателям осторожно наносить спрей, чтобы он распределился по длине волос равномерно и не напоминал перхоть. «Разделите волосы на несколько частей или вовсе нанесите лак, опустив голову, чтобы не переборщить с количеством средства», — заключил эксперт.

В октябре модные редакторы портала Who What Wear перечислили пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.

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Майя Пономаренко
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