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В России захотели превратить каменного гольца в краснокнижную рыбу

WWF России захотел включить каменного гольца с Камчатки в число краснокнижных рыб страны

Фото: Евгений Есин / ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) захотел сделать каменного гольца краснокнижной рыбой на территории всей страны. По этой причине был разработан проект по сохранению и усовершенствованию условий охраны «исчезающего эндемика реки Камчатки». Об этом сообщается на сайте организации.

По словам представителя Кроноцкого заповедника Григория Маркевича, это необычная хищная рыба, которая населяет исключительно реку Камчатку и ее притоки. Удивительный черно-красный «мраморный» окрас отличает ее от остальных видов лососей. Ее обитание в небольших водотоках зоны еловых лесов значительно повлияло на формирование оригинального пятнистого окраса. Уточняется, что это произошло в ходе эволюции из-за смоляных кислот и эфирных масел, оказывающихся в воде вместе с иголками елей.

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Уникальность этой рыбы состоит еще и в том, что это первый пример лососевых, которые возникли от мальмы «без географической изоляции в речных экосистемах», заявили в WWF России.

Ученым необходимо больше исследовать каменного гольца, так как в основном эти рыбы попадаются специалистам единично, их внутривидовую структуру никто не знает, также до сих пор не раскрыта численность нерестового стада. Больше информации об этом хищнике даст возможность понять некоторые проблемы эволюции, пояснил ихтиолог.

В настоящее время примерная численность хищника стремительно сокращается. Предполагается, что это происходит из-за постепенного исчезновения еловых лесов. На данный момент каменный голец есть только в Красной книге Камчатки, но этот вид важно внести в список федерального значения, заключил Маркевич.

Ранее стало известно, что российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. В конце июля 2021 года он смог вытащить из водоема на Таймыре гольца весом 11,67 килограмма. Новый максимальный показатель был зарегистрирован в ноябре.

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Варвара Кошечкина
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