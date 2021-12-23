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Глава Бурятии вернется из Сирии в Улан-Удэ из-за пожара на ТЭЦ

Глава Бурятии Цыденов вернется в Улан-Удэ из командировки в Сирию из-за ситуации на ТЭЦ-1
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов планирует вернуться из командировки в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. О ситуации он сообщил в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона, пишет РИА Новости.

Цыденов заявил, что сейчас находится в Сирии по обращению министерства обороны вместе с главами других субъектов РФ на мероприятиях в рамках взаимодействия двух стран. Он пообещал срочно вернуться в Бурятию из-за пожара.

С учетом ситуации в городе всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время

Алексей Цыденовглавa Республики Бурятия

Задымление на ТЭЦ-1

Утром 23 декабря появились сообщения о задымлении на ТЭЦ-1. Позже выяснилось, что загорелась электрическая проводка. В результате аварии были отключены четыре котла, из-за этого в части районов сибирского города снизилась подача тепла. Приостановлена работа детских садов и школ. Власти ввели режим ЧП республиканского уровня, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Возгорание ликвидировали. Сообщалось, что авария должна быть полностью устранена в течение нескольких часов, однако возможен неблагоприятный сценарий.

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Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара, сообщается на сайте органов. «На место аварии выехали прокурор республики Ковалева Г.Н и заместитель прокурора Козлова С.Н.», — отметили в публикации. В ходе проверки будут оценены условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации, и соблюдение законодательства о теплоснабжении.

Неблагоприятный сценарий

В случае неблагоприятного сценария в ходе устранения последствий аварии в Улан-Удэ готовы отселить жильцов около тысячи домов. Об этом сообщил глава сибирского города Игорь Шутенков.

По словам Шутенкова, сейчас власти определяют пункты временного размещения для горожан и готовятся задействовать их в случае падения температуры на социальных объектах. Также обсуждается перевод приема пациентов из поликлиник в другие учреждения.

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Глава города заявил, что подача горячей воды ограничена, а восстановить теплоснабжение необходимо в течение шести-семи часов. На данный момент удалось восстановить подачу теплоносителя, нагретого до 70 градусов. Температура воздуха в Улан-Удэ составляет минус 24 градуса.

В феврале 2021 года несколько десятков жилых домов Челябинска из-за коммунальной аварии остались без отопления в мороз. Температура воздуха в тот день на улице опустилась до минус 24 градусов. Инцидент произошел в Советском районе города — без горячей воды и отопления осталось более 40 жилых домов и девять социальных объектов, включая стационар, санаторий, дворец детского творчества, пять детских садов, а также школу.

Марина Совина
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