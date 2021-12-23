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Задержанная полицейскими наркоторговка сбежала из-под конвоя в больнице

Во Всеволожске от конвоиров сбежала арестованная за наркотики гражданка Узбекистана

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ленинградской области из-под конвоя сбежала задержанная за торговлю наркотиками 29-летняя уроженка Узбекистана. Об этом в четверг, 23 декабря, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает издание «Фонтанка».

По данным надзорного ведомства, полицейские задержали женщину в городе Всеволожске. По решению суда она была арестована до 4 февраля, но пожаловалась на здоровье и была доставлена в больницу. Там она отпросилась у конвоиров в туалет, откуда и совершила побег. В настоящее время полицейские ведут розыск наркоторговки. Возбуждено уголовное дело по статье 313 («Побег из-под стражи») УК РФ.

3 декабря сообщалось, что в Самарской области был задержан беглый зэк, осужденный за хищение оружия и боеприпасов. Заключенного задержали в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСИН и полиции.

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Владимир Седов
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