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Олимпийская чемпионка назвала фаворитку ЧР в женском одиночном катании

Олимпийская чемпионка Бестемьянова: Камила Валиева является фавориткой чемпионата России
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева является фавориткой чемпионата России (ЧР) в женском одиночном катании. Ее имя в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«У нее сейчас самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок. Отдельно стоит отметить стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си», — заявила спортсменка.

Бестемьянова также высказалась о перспективах Алены Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травмы. «Этот сезон для нее фактически закончен, а что будет в следующем — посмотрим. Если честно, сейчас вообще о ней не думаю. На чемпионате России она бы претендовала на пятое место», — добавила фигуристка.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам турнира определятся спортсмены, которые представят страну на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Алексей Гусев
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