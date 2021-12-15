Стало известно о пропуске чемпионата России еще одной фигуристкой Тутберидзе

Фигуристка Дарья Усачева пропустит чемпионат России из-за травмы ноги. Об этом генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал «Чемпионат.com».

«Сейчас Дарья лечится от травмы, восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями», — пояснил Коган.

Он добавил, что не знает, примет ли спортсменка участие в каких-либо соревнованиях до конца сезона. «Желаем фигуристке скорейшего выздоровления и возвращения на лед», — заключил Коган.

Усачева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, получила травму во время разминки на этапе Гран-при в Японии. Она упала во время исполнения прыжка. Со льда ее вынес на руках врач сборной России.

Ранее сообщалось, что на чемпионате страны не выступит еще одна спортсменка группы — Алена Косторная. Действующая чемпионка Европы сломала кисть, ей запрещено тренироваться.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. По его итогам будет сформирован состав национальной команды на первенство Европы.

