Познер объяснил негативный образ России в западных СМИ

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер объяснил, почему в западных СМИ Россию нередко представляют в негативном образе. Комментарий на эту тему опубликован в его блоге «Познер.Online» на платформе «Яндекс.Дзен».

Журналист заявил, что негативный образ России формируют западные политики и СМИ. По его мнению, на западе к России относились позитивно во время Второй мировой войны, а также в период перестройки и примерно до 1995 года. «А дальше изменилась политика, и, соответственно, так называемые свободные средства массовой информации тоже изменились. Вы не найдете на американском телевидении ни одного позитивного слова о России», — объяснил телеведущий.

«Например, что в Москве есть довольно вкусные рестораны. Ну, к примеру. Нет, только отрицательное. Только эта информация. Нет, если вы приложите усилия, то вы можете найти другую информацию, но сколько людей прилагают усилия?» — задался вопросом журналист. По его мнению, альтернативную информацию ищет очень мало людей.

Познер отметил, что в западных СМИ могут свободнее освещать внутреннюю политику, чем российские, однако констатировал, что «в некоторых вещах нет свободы слова». «И кстати говоря, ее стало меньше с годами. Она была гораздо больше», — заключил он.

Ранее Познер назвал сходство русских и американцев. По его мнению, им одинаково важно иметь идеал и во что-то верить. Журналист добавил, что исчезновение этой веры может приводить к серьезным последствиям. По словам ведущего, ими могу стать пьянство, преступность и эмиграция.