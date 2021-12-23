Путин призвал по-человечески относиться к находящимся в местах лишения свободы

В местах лишения свободы находятся граждане, которые совершили преступления или подозреваются в них. Однако это россияне, к которым нужно по-человечески относиться. К этому призвал президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По словам главы государства, необходимо опираться на добросовестное, полноценное расследование соответствующих преступлений, а также доводить их до конца.

25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Как сообщил источник «Интерфакса», отставка бывшего главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

5 октября в сети опубликовали первую видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, потом появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных сняли сотрудники ФСИН на служебные видеорегистраторы. После были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Государственная Дума и Совет Федерации.