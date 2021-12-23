Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин призвал по-человечески относиться к находящимся в местах лишения свободы

Путин призвал по-человечески относиться к гражданам в местах лишения свободы или в СИЗО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В местах лишения свободы находятся граждане, которые совершили преступления или подозреваются в них. Однако это россияне, к которым нужно по-человечески относиться. К этому призвал президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По словам главы государства, необходимо опираться на добросовестное, полноценное расследование соответствующих преступлений, а также доводить их до конца.

Материалы по теме:
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли» Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
«Шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»Вакцинация, враги России и раздача денег. Главные цитаты с пресс-конференции Путина
00:00
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
00:00

25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Как сообщил источник «Интерфакса», отставка бывшего главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

5 октября в сети опубликовали первую видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, потом появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных сняли сотрудники ФСИН на служебные видеорегистраторы. После были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Государственная Дума и Совет Федерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в системе ФСИН
Доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле
Путин высказался о «плюющих в экран» украинцах
Путин прокомментировал приказы украинских военных стрелять по своим
Путин ответил на вопрос о заказчиках убийств Политковской и Немцова
Зеленского вызвали в суд по иску Порошенко
Предложения по налогам на мясо в России назвали ерундой
Обновление BIOS сломало компьютеры Dell
Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии
На Украине заявили о необходимости закупать газ по «любым ценам»
Профессор получил по почте набитую деньгами коробку от благодарного выпускника
Путин рассказал о высоких темпах борьбы с мусором
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter