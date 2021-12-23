Посол США оценил возможность компромисса с Россией по НАТО

Посол США в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ» оценил возможность компромисса между Вашингтоном и Москвой в вопросе отношений США с союзниками по НАТО.

По словам Салливана, на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности США не пойдут на такой компромисс, поскольку существуют давние принципы, которых президент и правительство США «придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий». «Эти принципы являются основой безопасности США. Наша приверженность нашим трансатлантическим отношениям с нашими союзниками по НАТО имеет основополагающее значение для нашей безопасности, и мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе», — заявил посол США.

Салливан добавил, что российские власти в свете опыта своих отношений с США знают об этих фундаментальных ценностях, в отношении которых в Вашингтоне не готовы искать компромиссы. Он подчеркнул, что США готовы вступить в диалог и дискуссию с Москвой и выразил надежду на то, что это будет именно диалог, а не ситуация, в которой «одна сторона требует гарантий».

В то же время Салливан заявил, что Вашингтон не может сразу подписать переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности. «Один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно», —пояснил он.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон. По его словам, Россия обозначила пункты, которые волнуют ее, но у США есть свои поводы для беспокойства. Прайс пообещал, что США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.