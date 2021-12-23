Татарстанцам покажут новое краеведческое телешоу о малоизвестных местах региона
Телеканал «Татарстан-24» запустил краеведческое телешоу «По просторам Татарстана»
Телеканал «Татарстан-24» запустил краеведческое телешоу «По просторам Татарстана», в съемках которого приняли участие ведущие республиканские историки и местные жители. Об этом пишет «Татар-информ».
В рамках передачи двое ведущих, Григорий Корнилов и Лилия Шигаби, путешествуют по Татарстану вдоль рек Волга и Кама со съемочными группами. Они побывали в Свияжске, Казани, Елабуге, Чистополе, Верхнем Услоне, Камском Устье, Альметьевске, Тетюшах, Великом Болгаре и Билярске.
Отмечается, что в шоу исследуются знаковые культурно-исторические объекты республики, а также малоизвестные исторические места.
Ранее стало известно, что в Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций художницы Елизаветы Бем.