Татарстанцам покажут новое краеведческое телешоу о малоизвестных местах региона

Телеканал «Татарстан-24» запустил краеведческое телешоу «По просторам Татарстана», в съемках которого приняли участие ведущие республиканские историки и местные жители. Об этом пишет «Татар-информ».

В рамках передачи двое ведущих, Григорий Корнилов и Лилия Шигаби, путешествуют по Татарстану вдоль рек Волга и Кама со съемочными группами. Они побывали в Свияжске, Казани, Елабуге, Чистополе, Верхнем Услоне, Камском Устье, Альметьевске, Тетюшах, Великом Болгаре и Билярске.

Отмечается, что в шоу исследуются знаковые культурно-исторические объекты республики, а также малоизвестные исторические места.

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