В Угличе создали трехмерную модель памятника культурного наследия России

В Угличе появилась трехмерная тактильная модель памятника культурного наследия России — дворца царевича Димитрия. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что созданием модели занимался благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Трехмерная копия стала первым шагом в реализации социокультурного проекта «Особый взгляд на "Золотое кольцо"», который направлен на адаптацию исторических объектов и музейных экспозиций для восприятия людей с инвалидностью по зрению.

«Это особый взгляд на архитектурную достопримечательность не только для целевой аудитории, но и для всех посетителей музея, которые получают возможность увидеть памятник под разными ракурсами. Модель — не просто копия или арт-объект, а именно историческая реконструкция в масштабе 1/100», — отметили в фонде.

Так, в рамках программы до 2023 года для незрячих туристов станут доступны ключевые архитектурные объекты восьми городов Золотого кольца. Например, в Ярославле — Церковь Ильи Пророка, в Ростове — Успенский собор и Звонница Ростовского кремля, в Переславле-Залесском — Спасо-Преображенский собор, в Угличе — Церковь царевича Димитрия «На крови».

Ранее в декабре сообщалось о том, что российские блогеры передадут на благотворительность около 20 тысяч личных вещей в рамках акции «Блогер помогает». Организаторами проекта выступили фонд «Второе дыхание», а также платформа по работе с блогерами Perfluence и сервис «Чердак».