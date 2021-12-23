Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Угличе создали трехмерную модель памятника культурного наследия России

Благотворительный фонд Алишера Усманова создал трехмерную модель дворца в Угличе

Фото: пресс-служба правительства Ярославской области

В Угличе появилась трехмерная тактильная модель памятника культурного наследия России — дворца царевича Димитрия. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что созданием модели занимался благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Трехмерная копия стала первым шагом в реализации социокультурного проекта «Особый взгляд на "Золотое кольцо"», который направлен на адаптацию исторических объектов и музейных экспозиций для восприятия людей с инвалидностью по зрению.

«Это особый взгляд на архитектурную достопримечательность не только для целевой аудитории, но и для всех посетителей музея, которые получают возможность увидеть памятник под разными ракурсами. Модель — не просто копия или арт-объект, а именно историческая реконструкция в масштабе 1/100», — отметили в фонде.

Так, в рамках программы до 2023 года для незрячих туристов станут доступны ключевые архитектурные объекты восьми городов Золотого кольца. Например, в Ярославле — Церковь Ильи Пророка, в Ростове — Успенский собор и Звонница Ростовского кремля, в Переславле-Залесском — Спасо-Преображенский собор, в Угличе — Церковь царевича Димитрия «На крови».

Ранее в декабре сообщалось о том, что российские блогеры передадут на благотворительность около 20 тысяч личных вещей в рамках акции «Блогер помогает». Организаторами проекта выступили фонд «Второе дыхание», а также платформа по работе с блогерами Perfluence и сервис «Чердак».

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году
Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу
Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян
Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Сергей Тихановский обжаловал приговор
В Японии создали экран со вкусом
В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter