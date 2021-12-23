В Перми открылась выставка местного художника Жунева «Укрась\измени город»

В Центре городской культуры в Перми 22 декабря открылась выставка местного художника Александра Жунева «Укрась\ измени город». Об этом сообщает ProPerm.

Организаторы выставки приглашают пермяков «пристальнее взглянуть на один из аспектов его карьеры, проследить за переходом от «декоративности и сугубо позитивного взгляда на миссии стрит-артиста к проблематизации действительности».

Выставка должна стать не просто данью памяти художнику, но и источником вдохновения для всех, кому дорог как сам Жунев, так и город.

Жунев родился 10 мая 1984 года, закончил геологический факультет ПГНИУ. После вуза он стал заниматься уличным искусством. Он умер в ночь на 10 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Калуге 29 декабря откроется выставка работ русского и французского художника Марка Шагала. На ней будут представлены наиболее известные графические серии.