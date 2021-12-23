Главу ЧВК Вагнера заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Глава частной военной компании (ЧВК) Вагнера стал подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил офис генерального прокурора республики.

«Гражданину Российской Федерации — руководителю частной военной компании "Вагнер" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны», — сказано в сообщении.

По данным следствия, с июля 2014 года по март 2015-го глава ЧВК находился на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. «Действуя по предварительному сговору с высокопоставленными должностными лицами Вооруженных Сил РФ и под их контролем», он командовал «подчиненными ему подразделениями боевиков» в ходе боевых действий против украинской армии. Его планируется объявить в розыск.

СМИ называли руководителем ЧВК Вагнера полковника Дмитрия Уткина.

29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 участника ЧВК Вагнера по обвинению в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Киев запросил у Минска экстрадицию 28 задержанных, которые воевали в Донбассе. Однако все они вернулись в Россию.

Позже украинские журналисты сообщили, что спецслужбы готовили операцию по задержанию «вагнеровцев». Предполагалось, что они вылетят из Минска в Стамбул, самолет экстренно сядет в Киеве, после чего наемников арестуют. Однако бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны республики Василий Бурба утверждает, что президент Владимир Зеленский дал команду перенести спецоперацию.