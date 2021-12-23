Во Владикавказе завершили реставрацию главной улицы города

Во Владикавказе завершили реставрацию улицы Проспект Мира. Об этом сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

В ходе восстановительных работ на главной улице города специалисты заменили асфальт на гранитную плитку, проложили новые коммуникации, обновили освещение. В планах администрации — воссоздание исторического облика домов на проспекте. Например, в их число войдет здание художественного музея имени Махарбека Туганова, которое было построено в 1903 году по проекту архитектора Ивана Рябикина.

Проспект Мира считается культурным центром Владикавказа. На этой улице располагаются музеи, Русский академический театр, один из старейших в России кинотеатров, а также многочисленные скульптуры, посвященные известным жителям Владикавказа. Власти поручили специалистам разработать паспорта фасадов зданий и очистить улицу от ярких вывесок и рекламы.

В октябре стало известно, что во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.